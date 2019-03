Novos passes da Área Metropolitana de Lisboa já à venda

Mais de 150 mil pessoas vão beneficiar do novo passe único na Área Metropolitana do Porto

Os utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa podem começar esta terça-feira a carregar o cartão Lisboa Viva com os novos passes Navegante Metropolitano ou Municipal. Os novos títulos são mensais, começa a 1 de abril, válidos desde o primeiro até ao último dia de cada mês, e têm duas modalidades: Navegante Metropolitano e Navegante Municipal.

O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e permite viajar em todos os transportes públicos, de um extremo ao outroponta à outra da Área Metropolitana de Lisboa. O passe Navegante Municipal existe em 18 versões, um para cada um dos concelhos que integram a AML, permitindo ao utente utilizar todos os transportes públicos de um concelho por 30 euros.

Este passe tem a denominação da área geográfica a que diz respeito, como por exemplo Navegante Lisboa, Navegante Sintra ou Navegante Vila Franca de Xira.

Os utentes com mais de 65 anos têm um Navegante com essa denominação, destinado também a reformados e pensionistas, que por 20 euros permite viajar por toda a região metropolitana de Lisboa, em todos os meios de transporte e empresas. Também este Navegante para utentes com mais de 65 anos tem uma versão municipal, que é válida apenas no concelho escolhido, na qual o utente paga 15 euros mensais.

Os mais novos na AML têm o Navegante 12, um passe sem custos, cuja validade termina no mês em que perfazem 13 anos.

Para carregar o novo passe é necessário ser portador do cartão Lisboa Viva, pelo que os utilizadores não regulares dos transportes públicos terão de pedir este cartão, que deverá demorar alguns dias a ser passado.

Os novos passes continuarão a ser carregados nos moldes atuais, nos balcões e máquinas dos operadores e em caixas multibanco.

Para assegurar o período transitório que se verificará em abril, e visto que deixam de existir os passes válidos por 30 dias, os chamados passes deslizantes, os transportes da Área Metropolitana de Lisboa vão ter um passe transitório com o preço de 10 euros e validade de sete dias. Este passe pode ser adquirido a partir de 8 de abril e será apenas vendido até ao fim deste mês.

Entretanto, só em julho ficará disponível o Navegante Metropolitano Familiar e o Navegante Municipal Familiar, um atraso de três meses devido a "questões tecnológicas". O valor destes passes será o dobro dos unitários, nomeadamente 80 euros ou 60 euros, respetivamente, independentemente do número de pessoas do agregado familiar.

O objetivo desta redução e simplificação tarifária é levar mais utentes para o transporte público, abandonando o transporte individual, e devolver rendimentos às famílias.

Desta forma reduzem-se "mais de 700 passes bases, que nas suas subdivisões chegavam a mais de quatro mil" formas, para "um [total] pouco mais acima de 40 passes", de acordo com o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto.

Os 18 concelhos da AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.