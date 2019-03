Neto de Moura afastado de casos de violência doméstica

Neto de Moura foi colocado numa secção cível do Tribunal da Relação do Porto, de acordo com um despacho do presidente deste tribunal, Nuno Ataíde das Neves, confirmou ao DN fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura.

O juiz desembargador, que tem estado sob fogo da opinião pública, depois de revelados acórdãos seus sobre violência doméstica, deu a sua concordância à decisão do presidente da Relação do Porto, sendo assim afastado da decisão sobre recursos neste tipo de processos-crime.

Os presidentes das Relações podem tomar estas decisões, de colocação de um juiz noutra secção, com base em três critérios: conveniência de serviço; especialização do juiz; ou a pedido do próprio. Foi com base num destes critérios que Ataíde das Neves despachou a transferência da Neto de Moura.