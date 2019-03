Mulher encontrada morta no Seixal. Ex-companheiro será o principal suspeito

Uma mulher foi encontrada morta dentro do prédio onde vivia em Correios, no Seixal, esta quarta-feira, confirmaram ao DN os bombeiros do Seixal. Terá sido esfaqueada.

O alerta foi dado às 19:25 horas e quando os bombeiros chegaram ao local declararam o óbito.

Segundo o Jornal de Notícias, o ex-companheiro é o suspeito. A confirmar-se esta será a 12.ª vitima mortal por violência doméstica desde o início do ano.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso.