Megafraude nos subsídios para as ilhas. Dois detidos de uma agência de viagens

O ministro das Infraestruturas tinha alertado para a suspeita de "fraude brutal" no sistema de subsídios aéreos entre o continente e as regiões autónomas - cujo valor mais que quadruplicou em cinco anos (de 17 para 75 milhões de euros).

Quando fez estas declarações mal saberia Pedro Nuno Santos que a PJ estava já estava em campo a investigar há vários meses a atividade de um grupo que já lesou o Estado em várias centenas de milhares de euros.

Esta quarta-feira, foram detidos dois responsáveis de uma agências de viagens suspeitos de falsificarem documentação para obterem estes subsídios atribuídos aos residentes das ilhas. Foram constituídas arguidas mais três pessoas.

Segundo o comunicado oficial da PJ, em causa estão factos que podem configurar crimes burla qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal. Foi apreendida grande quantidade de prova.

A Judiciária não indica valores concretos, mas a estimativa feita aponta para que o Estado tenha sido lesado em "centenas de milhares de euros".

Revela a PJ que "a operação consistiu na realização de diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, no Funchal, tendo sido apreendida grande quantidade de elementos com relevância probatória, entre os quais documentação contabilística, dispositivos e dados informáticos, bem como numerário".

Os responsáveis da agência de viagens, são suspeitos de, através da falsificação de documentos e faturação fictícia, terem conseguido receber indevidamente reembolsos de viagens, ao abrigo do subsídio social de mobilidade em vigor.

Em janeiro último, recorde-se, a PJ tinha já também feito detenções relacionadas com o reembolso forjado deste subsídio. Na "Operação Boa Viagem", foram detidos um dirigente de um clube desportivo da ilha Terceira (Açores) e um agente de viagens.

Estes e os detidos na Madeira, são suspeitos de, através da falsificação de documentos e faturação fictícia, receber indevidamente reembolsos de viagens, ao abrigo do subsídio social de mobilidade em vigor nas regiões autónomas, lesando dessa forma o erário público em valores que ascendem a várias centenas de milhares de euros.

Um "nível de fraude brutal"

Na terça-feira da semana passada, ouvido na Comissão de Economia da Assembleia da República, o ministro das Infraestruturas tinha reconhecido os "incentivos perversos" e alertado para as debilidades do sistema de atribuição de subsídios à mobilidade nos voos aéreos entre o continente e as regiões autónomas e confirmou que decorria uma investigação com "um conjunto de operações" alargado.

"Temos um sistema que tem incentivos perversos e um nível de fraude brutal", afirmou Pedro Nuno Santos no Parlamento. "Não podemos ignorar que, em 2015, gastávamos 17 milhões de euros e que, em 2018, gastámos 75 milhões, quando o tráfego de passageiros só aumentou 12,5%. O preço que estamos a financiar aumentou muito mais -- quatro vezes mais -- do que o aumento do tráfego justificaria", disse o ministro.

A razão dos pagamentos inflacionados está "num nível de fraude brutal", que o ministro diz estar a ser analisado. "Estão a ser investigados preços inflacionados praticados pelas agências, faturas falsas que chegam aos CTT e viagens de encaminhamento que nunca se chegam a realizar e acabam por lesar o Estado", explicou aos deputados.

Pedro Nuno Santos, que destacou a importância em garantir que "o Estado não esteja a gastar mais do que se justifica", admite que as companhias aéreas também poderão estar a beneficiar do subsídio aéreo de mobilidade.

O governo regional da Madeira tem criticado o sistema em vários pontos, do preço das viagens aéreas ao tempo para o reembolso, além da qualidade do serviço da TAP. O presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, chegou a dizer que "as pessoas não podem continuar a ser tratadas como lixo".

O que é o subsídio social de mobilidade?

Atribuído pelo Estado a residentes e estudantes das regiões autónomas, o subsídio social de mobilidade cobre o valor em excesso nos bilhetes.

No caso da Madeira, o subsídio é a diferença entre o valor estabelecido de 86 euros para as passagens de residentes e equiparados e de 65 euros para estudantes, até um máximo de 400 euros.

Nos Açores, o valor das passagens está estabelecido em 134 euros para residentes e equiparados e 99 euros para estudantes.

O subsídio inclui as taxas aeroportuárias, bem a sobretaxa de combustível e a taxa de emissão de bilhete, mas não inclui extras como o excesso de bagagem. Os passageiros têm até 60 dias para requerer o subsídio e o Estado compromete-se a ressarcir os requerentes até 90 dias após a realização da viagem.