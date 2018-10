Mau tempo suspende final do Europeu feminino de hóquei em patins

A final do Campeonato da Europa de Hóquei em Patins foi interrompida esta noite devido ao mau tempo. O jogo entre as seleções de Portugal e de Espanha decorria quando houve uma falha de energia elétrica e havia a ameaça de queda de pedaços da estrutura do teto, noticiou a RTP através de um jornalista que está no local.

De acordo como o jornal O Jogo, a final foi interrompida quando faltavam jogar 2.41 minutos e numa altura em que a Espanha vencia por 3-2.

Durante a interrupção, avança o Jogo, a GNR retirou os espetadores de uma das bancadas, uma vez que as chapas que revestem o recinto naquela local corriam o risco de se soltar, devido à força do vento.

São os efeitos do Furacão Leslie que continua a deslocar-se para norte do território nacional.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.