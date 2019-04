Jovem de 17 anos detido por tentativa de homicídio. Vítima ficou em perigo de vida

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 17 anos suspeito do crime de homicídio na forma tentada. A vítima, que segundo comunicado da PJ sofreu uma lesão "corto-perfurante no pescoço, ficou em perigo de vida após o ataque com arma branca.

O crime aconteceu no passado dia 3 de março, pelas 23:00, num estabelecimento de diversão noturna na zona de Mação, na sequência de uma "altercação" entre vítima e agressor.

O jovem de 17 anos, estudante, já foi presente às autoridades competentes e ficou em prisão preventiva.