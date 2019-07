Intoxicação alimentar leva 21 às urgências de Leiria

O Centro Hospitalar de Leiria confirmou ao DN que 21 pessoas, todas adultos, deram entrada este domingo na urgência para receberem cuidados, devido a intoxicação alimentar.

De acordo com fonte hospitalar, o grupo está agora a ser observado, não se sabendo mais pormenores.

Ao DN o comandante dos Bombeiros de Pombal confirmou que no local foram assistidas várias pessoas e que 16 foram transportadas por eles à urgência do Hospital de Pombal, embora se tratem de situações ligeiras.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, mais pessoas se sentiram indispostas embora tivesse sido considerado não necessitarem de cuidados hospitalares. Estas acabaram por regressar a casa no autocarro que as tinha levado ao complexo.

O comandante Paulo Albano referiu ainda ao DN que este grupo de excursionistas era grande e que tinham ido do Norte para Pombal para passar o dia. O grupo chegou em vários autocarros pela manhã e todas as pessoas almoçaram no restaurante do Parque Aquático. No entanto, não se sabe ainda o que poderá ter provocado esta situação.

Sabe-se que o mais jovem com necessidade de observação tinha 15 anos, mas que a maioria das pessoas tinha entre os 60 e os 70 anos.

Notícia em atualização