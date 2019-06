Monchique. Mais de 180 operacionais e 10 meios aéreos combatem fogo que suscita "preocupação"

Mais de 180 operacionais, apoiados por 10 meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou em Monchique ao início da tarde desta quarta-feira numa zona de mato, segundo informação divulgada pela Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou pelas 15:00 na localidade Chã da Casinha, no concelho de Monchique, no distrito de Faro, mobilizava às 17:18 um total de 185 operacionais, apoiados por 58 veículos e dez meios aéreos, de acordo com informação disponibilizada no sítio de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O vento forte está a dificultar o combate ao fogo que lavra na serra de Monchique mas, por enquanto, não há habitações em perigo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, não há igualmente, para já, informação de condicionamento de estradas ou caminhos devido ao fogo, que lavra em duas frentes e "não se está a dirigir para nenhuma zona habitacional".

Segundo a mesma fonte, trata-se de uma "zona de difícil acesso", de mato e eucaliptal, o que também está a dificultar o combate às chamas.

O concelho de Monchique registou, em agosto de 2018, o maior incêndio do ano em Portugal, que destruiu um total de 74 habitações. O fogo deflagrou na zona da Perna Negra, em Monchique, tendo alastrado primeiro para o Alentejo, tocando o concelho de Odemira (distrito de Beja), sem grande impacto, e logo depois, com mais violência, para Silves e Portimão (distrito de Faro).

Para Rui Miguel André, presidente da câmara de Monchique, este é um incêndio que gera "bastante preocupação", uma vez que se trata de "uma zona com muitos declives e muita vegetação e, por isso, a afetação de meios desta natureza no ataque inicial". em declarações à RTP3, o autarca afirma que o incêndio "começa a ceder aos meios".

Rui Miguel André referiu que o fogo deflagrou numa zona "onde estava a ser feita uma limpeza de matas". Ou seja, "foi exatamente numa ação de prevenção e de limpeza", explicou. "São zonas de terrenos particulares, que fazem o que podem. São zonas complexas e aqui o trabalho de prevenção também é muito difícil de ser feito".

Não há casas em perigo, de acordo com o CDOS de Faro. O presidente da câmara de Monchique espera que o incêndio "fique resolvido nas próximas horas".

Em atualização.