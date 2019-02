Incêndio extinto. Colombo garante que é um "espaço seguro"

O incêndio que este sábado teve origem no restaurante Frango da Guia, no 2º piso do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, obrigou a evacuar alguns dos estabelecimentos. Um funcionário de um desses restaurantes confirmou ao DN que o seu estabelecimento ainda se encontra evacuado (cerca das 12.30), "por uma questão de precaução", pois o fumo atingiu aquela zona. Não se registaram vítimas, confirmaram os bombeiros. O Colombo emitiu um comunicado duas horas depois do alerta onde faz questão de afirmar que é um espaço seguro.

No comunicado, a administração do centro comercial adianta que o foco de incêndio teve origem no sistema de exaustão do restaurante Frango da Guia, mas que as chamas foram imediatamente detetadas, tendo havido uma primeira intervenção por parte da equipa do centro comercial para circunscrever o fogo, até à chegada dos bombeiros.

Fonte policial da esquadra da PSP do Colombo, minutos depois de ter sido detetado o fogo, tinha dito ao DN que foram logo acionados os meios de socorro. "O que posso adiantar é que o incêndio estará controlado e foi na zona da restauração", sublinhou.

Uma das primeiras versões, dada ao DN por um funcionário da Cervejaria Portugália, apontavam para que que o incêndio tivesse começado numa conduta. "Não se sabe o que terá causado o incêndio, que surgiu numa conduta perto do nosso restaurante", revelou. De acordo com o que pôde testemunhar, "houve algum fumo no ar e não há conhecimento de feridos". As chamas não causaram estragos na cervejaria.

O Colombo faz questão de frisar que apenas se registaram danos materiais e que "tudo se circunscreveu ao interior do restaurante, sem qualquer impacto na praça de restauranção."

No comunicado, a Administração do Colombo sublinha ainda que "o Centro dispõe de um plano de emergência elaborado e testado em articulação com as entidades competentes e dispõe de uma equipa treinada, bem como dos meios técnicos necessários que funcionaram prontamente nesta situação e tudo se circunscreveu ao espaço interno da cozinha do restaurante". E afirma que o centro comercial é "um espaço seguro que dispõe de meios técnicos e humanos de forma a garantir o conforto e a segurança de todos aqueles que nos visitam e que aqui trabalham."

Para o local foram mobilizados oito carros de bombeiros, com 27 homens. O alerta foi dado passava um minuto do meio-dia e, segundo os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o incêndio em menos de uma hora já estava extinto.

"Os bombeiros foram muito profissionais a resolver o assunto", testemunhou o funcionário de um dos restaurantes que assistiu à operação de socorro.