IC16 fica quase intransitável por tempo indeterminado após abatimento de terras

O trânsito no IC16, estrada que faz a ligação de Sintra a Lisboa, vai manter-se totalmente cortada no sentido Sintra-Lisboa e fortemente condicionada no sentido contrário, com apenas uma faixa a condicionar, ao quilómetro 2,9, na zona de Belas, devido a um abatimento de terras cujos primeiros sinais remontam ao início de dezembro.

"Foi detetado um abatimento de terras, verificou-se que estava a progredir e, de forma preventiva, procedemos ao condicionamento do trânsito e começámos a proceder a uma obra de reparação para suster as terras, de modo a evitar essa progressão. Paralelamente, estamos a fazer a obra definitiva de resolução. Trabalhos têm estado a decorrer e temos estado a monitorizar, para pelo menos repormos boa parte das vias de circulação", esclareceu fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) ao DN.

"Está cortado todo o sentido Belas-Pontinha e duas faixas no sentido contrário, estando apenas uma faixa a funcionar", acrescentou, adiantando que "não existe previsão de reabertura das faixas": "Vamos monitorizando e avaliando, em coordenação com a autarquia da Amadora".

A alternativa ao IC16 é o IC19 e a zona urbana.