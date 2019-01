GNR apreende meixão no valor de 720 mil euros e detém nove homens

É uma operação que decorreu terça e quarta-feira no distrito de Setúbal, em que a GNR deteve nove ​​​homens, com idades entre os 29 e 73 anos, por pesca ilegal, contrabando e tráfico internacional de meixão, e apreendeu mais de 96 quilos que tinham como destino o mercado asiático.

A ação foi desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal do Comando de Setúbal, após mais de um ano em investigação, informa a GNR em comunicado. Nos dois dias desta semana "foi possível apreender mais de 96 quilos de meixão, que corresponde a cerca de 380.000 espécimes". O valor estimado, quando chegasse ao mercado final (países asiáticos mas também europeus), ronda os 720 mil euros

Durante a operação foram realizadas 34 buscas, sendo nove domiciliárias e 25 não domiciliárias, nas quais foi apreendido diverso material, incluindo mais de 35 mil euros em numerário e 2000 dólares americanos. Redes usadas na apanha, 35 malas de viagem usadas para o tráfico internacional, dez bombas de água, nove balanças, sete botijas de oxigénio, três embarcações, dois veículos e duas armas de fogo integram o lote de material de apreendido que abrange ainda outros utensílios usados pelo grupo.

A GNR diz que os suspeitos, "com elevada organização e diversas células espalhadas pela Europa, tinha como modus operandi o recurso a 'correios' para o transporte do meixão, para abastecer países como a China, o Vietname, a Tailândia e as Filipinas. Nos mercados internacionais o quilo do meixão é avaliado entre 7500 euros a 10 mil euros, e em Portugal, é avaliado entre os 500 a 1000 euros". Os nove suspeitos foram detidos pela prática dos crimes de contrabando qualificado e danos contra a natureza.

A enguia europeia é uma espécie animal designada por "Anguilla Anguilla" vulgarmente conhecida por "meixão" (enguia bebé), classificada como "espécie em perigo". "Em Portugal, a captura desta espécie só é permitida no rio Minho, a pescadores devidamente autorizados, ocorrendo em período sazonal, sendo que a detenção e comercialização desta espécie dependem de certificado comunitário, emitido pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas", esclarece a GNR.

O meixão apreendido foi devolvido ao rio por indicação do ICNF, que também colaborou na avaliação pericial.