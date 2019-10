Furacão "Lorenzo" deixa mais de 30 pessoas desalojadas

António Costa: "As coisas correram melhor do que se chegou a temer"

O número de pessoas desalojadas nos Açores devido à passagem do furacão "Lorenzo" aumentou para 36 e uma centena de pessoas foi retirada das suas casas por precaução. "Houve na última hora a necessidade de proceder ao alojamento de 36 pessoas", adiantou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, cerca das 10:00.

A maior parte dos desalojamentos registou-se na cidade da Horta, na ilha do Faial, uma das mais fustigadas, devido a um "galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril". No concelho das Lajes do Pico, na ilha do Pico, foram "retirados das suas habitações 100 habitantes", por precaução.

"Deveu-se nomeadamente a dois fatores - umas situações em São Jorge e nas Flores, que tiveram a ver com infiltração de água nas habitações, com o levantamento das telhas, e depois temos a situação de 19 pessoas na cidade da Horta, que necessitaram ser realojadas, porque houve galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril", adiantou aos jornalistas o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.

Angra do Heroísmo esta madrugada © Rafael Marchante/ Reuters

Também o número de ocorrências aumentou para 118, e poderá "aumentar ao longo da manhã", porque o aviso meteorológico "vai-se manter vermelho mais umas horas". "Há que frisar no meio deste número considerável de ocorrências que não se registou nenhum ferido, nenhuma vítima e isso é o que nos deixa mais descansados", apontou o presidente da Proteção Civil.

Na ilha das Flores registaram-se "graves danos" no porto das Lajes, onde "parte do molhe foi engolido pelo mar, assim como edifício de apoio à estrutura portuária e alguns contentores". "O vento continuará no grupo central agora até à hora do almoço, nas Flores continuará a manter-se e daqui a duas horas irá decrescer ligeiramente", disse Carlos Neves, que espera que "ao início da tarde passe a aviso amarelo".

Flores e Corvo são as ilhas mais afetadas

"As ocorrências têm aumentado. Isto prende-se principalmente com o agravamento do estado do mar e também com o normal acordar das pessoas, que então se deparam com árvores caídas e caminhos interrompidos", adiantou o responsável pela Proteção Civil açoriana.

Segundo Carlos Neves, as pessoas "já se encontram realojadas" e a situação "foi rapidamente resolvida pelos serviços em todas as ilhas". "Há que frisar, no meio deste número considerável de ocorrências, que não se registou nenhum ferido, nenhuma vítima e isso é o que nos deixa mais descansados", apontou.

Angra do Heroísmo esta madrugada © Rafael Marchate/ Reuters

Na ilha das Flores registaram-se "graves danos" no porto das Lajes, onde "parte do molhe foi engolido pelo mar, assim como um edifício de apoio à estrutura portuária e alguns contentores".

O pior já passou

A rajada máxima registada pelo IPMA foi de 163 km/h, no Corvo, às 8:25.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dos Açores declarou que o período crítico do furacão "Lorenzo" decorria até às 9:00 da região (10:00 em Lisboa), afetando maioritariamente as ilhas das Flores e do Corvo. "O centro do furacão já passou" a oeste da ilha das Flores, e encontra-se a caminho de norte/noroeste, "com tendência a afastar-se" progressivamente da ilha do grupo ocidental, declarou a meteorologista Vanda Costa à agência Lusa, falando pouco depois das 5:30.

O primeiro-ministro, António Costa, disse perto das 9:00 de Lisboa (8:00 na região) que a situação de maior risco estava já ultrapassada.