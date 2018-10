Foto polémica: sindicato da PSP explica reunião com extrema-direita

"Não nos revemos de forma alguma nas ideias defendidas pelo PNR", garante Mário Andrade, presidente do Sindicato de Profissionais de Polícia (SPP), o segundo mais representativo da PSP. Em causa está uma foto em que este dirigente e o ex-presidente do SPP, António Ramos, aparecem numa reunião com José Pinto Coelho, presidente do Partido Nacional Renovador (PNR). A imagem foi publicada na página de Facebook de Mamadou Ba, dirigente da organização SOS Racismo. "Essa reunião ocorreu em 2009, a pedido do PNR, num contexto eleitoral, para saber sobre a situação e condições de trabalho dos polícias", explica Mário Andrade.

No seu post , publicado esta segunda-feira - quando estava instalada a polémica sobre a divulgação das imagens da detenção dos três presos que tinham fugido do tribunal do Porto e alguns sindicatos policiais defenderam essa publicação -, Mamadou Ba diz que "uma organização sindical de polícias que flirta com um partido ostensivamente fascista e racista está a colocar-se fora da lei, violando inclusive a constituição da república e, pior ainda, está assim a outorgar legitimidade democrática a uma ideologia fascista e racista".

Para o dirigente do SOS Racismo, "isso sim, deve preocupar quem está cioso da reputação das forças de segurança, em vez de se irritar com a denúncia da existência de racismo no seu seio". Mamadou Ba alerta que "uma proximidade entre organizações representativas das forças segurança, com organizações claramente fascistas, como é o caso do sinistro PNR, pode seguramente desembocar numa porosidade política inaceitável do ponto de vista democrático".

Ao DN, Mamadou Ba disse desconhecer quando a foto tinha sido tirada - "sei que é antiga", sublinhou - e justificou a sua publicação "no âmbito da discussão instalada". A imagem acabou por ser amplamente divulgada nas redes sociais.

O presidente do SPP explica que participou nesse encontro, quando era o coordenador do SPP em Lisboa, mas que, desde que assumiu a liderança deste sindicato em 2011, "nunca mais houve qualquer reunião ou contacto com o PNR". "Não nos revemos de forma alguma nas ideias do PNR", assegura, lembrando que, por determinação da sua direção, o SPP "não compareceu na manifestação de apoio aos agentes de Alfragide, promovida pelo PNR".

No ano de 2009 realizaram-se três eleições - legislativas, europeias e autárquicas - e o SPP reuniu-se, pelo menos, duas vezes com o PNR. Uma na sua sede, com o cabeça de lista às europeias, com a presença no então presidente do SPP, António Ramos, outra na sede do partido (na foto), na qual, além de Ramos, esteve o atual presidente.