Jovem que morreu em acidente na Hungria era basquetebolista do Farense

O Farense lamentou a morte da atleta de basquetebol Laura Angélica Bragança, que faleceu ma madrugada desta sexta-feira num acidente de viação a 70 quilómetros de Budapeste, na Hungria.

Segundo a publicação nas redes sociais, Laura frequentava o 10.º ano na Escola Secundária de Pinheiro e Rosa e estava a participar no programa Erasmus+: Comenius.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O emblema algarvio "lamenta a sua perda e aos seus familiares, amigos e colegas deseja as mais sentidas condolências".

Laura Bragança, tal como um outro aluno que sofreu ferimentos graves, fazia parte de um grupo de oito pessoas (duas professoras e seis alunos) que se dirigiam para Budapeste após terem participado durante uma semana no programa Erasmus+: Comenius, na Roménia.

Numa publicação no Facebook, a Câmara Municipal de Faro deu conta de que os serviços da autarquia "estão a acompanhar de perto toda a situação quer junto da família, quer junto do estabelecimento escolar, quer junto da Secretaria de Estado das Comunidades". As atividades na Escola Secundária Pinheiro e Rosa foram interrompidas até segunda-feira, dia 13.

Entretanto, a polícia húngara já emitiu um comunicado sobre o acidente explicando que um "miniautocarro com matrícula estrangeira embateu num camião em Cegléd [localidade que fica a 70 quilómetros de Budapeste] às 4.09 da manhã na estrada 4. Uma pessoa perdeu a vida".