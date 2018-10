Encontrado um dos homens desaparecidos na barragem do Pisão

Foi encontrado o corpo de um dos homens que estava desaparecido desde as 02:00 desta terça-feira na barragem do Pisão, no distrito de Beja.

Ao DN, fonte da GNR confirmou que o cadáver foi localizado entre as 12:30 e as 13:00, depois de as equipas de busca terem remexido no fundo da barragem.

Continua desaparecido o segundo homem, de 43 anos.

Os dois homens estavam desaparecidos desde as 02:00 desta terça-feira na barragem do Pisão, na freguesia de Beringel, no distrito de Beja, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e amigos cerca das 02:00 desta terça-feira, de acordo com fonte do CDOS de Beja.

"O alerta foi dado depois de terem sido encontradas as roupas e os telemóveis dos dois homens de nacionalidade romena junto às margens da barragem", disse a fonte.

No local estão 33 operacionais do destacamento da GNR de Beja e do corpo de intervenção da Proteção Civil, acompanhados de 13 meios terrestres.