Despiste de autocarro no centro de Viseu provoca três feridos

O despiste de um autocarro na manhã de hoje provocou três feridos, "possivelmente um em estado mais grave", e causou danos em três viaturas que se encontravam paradas numa das ruas de Viseu, disse fonte dos bombeiros.

"Tudo indica que terá sido doença súbita do motorista do autocarro. O acidente provocou três feridos ligeiros, sendo que um deles é o motorista e, possivelmente, estará em estado mais grave do que os outros, mas são todos feridos ligeiros", explicou à agência Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Viseu.

Rui Nogueira acrescentou ainda que o autocarro "embateu em três viaturas ligeiras que se encontravam paradas na via, sendo que os dois feridos mais ligeiros estavam nessas viaturas".

O despiste aconteceu às 09:39, na Avenida António José de Almeida, uma das principais artérias da zona centro da cidade, junto ao edifício da Segurança Social, comummente conhecido em Viseu por prédio alto.