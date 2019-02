Acusada professora suspeita de matar marido

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que a investigação realizada pelo Ministério Público em colaboração com a Polícia Judiciária (PJ) indicia que "a arguida, professora do ensino básico com cerca de 43 anos, matou o respetivo marido, também professor, na residência de ambos, em Abrantes, no passado dia 16 de agosto".

"A acusação deixa nota da atuação violenta, consumada por recurso a agressão com um martelo e uma faca, cuja intensidade provocou o falecimento da vítima no local", afirma o comunicado.

O Ministério Público está igualmente a acompanhar "as providências judiciárias, em curso no Juízo de Família e Menores de Abrantes, relativamente aos dois filhos menores do casal", acrescenta.

A mulher do professor de 51 anos esfaqueado mortalmente na noite de 16 de agosto em Abrantes foi detida no dia seguinte pela Polícia Judiciária, encontrando-se em prisão preventiva.

Na altura, a PJ afirmou que os factos ocorreram na residência do casal, na localidade de Chaínça, "tendo a suspeita usado uma faca de cozinha e um martelo, com que desferiu múltiplos e dispersos golpes em zonas vitais, causadores da morte da vítima".

A vítima era professor de Matemática numa escola secundária da cidade.

No comunicado emitido esta quarta-feira, o Ministério Público afirma que, se não for pedida abertura de instrução, o processo será remetido, findo o prazo, para julgamento com tribunal coletivo em Santarém.