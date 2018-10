Contramão na 2ª Circular: o mistério de Acácio, o camionista

"Foi uma branca que me deu", terá confidenciado aos agentes da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa, onde passou a noite detido, o condutor do camião que, à hora de ponta desta segunda-feira, entrou em contramão na segunda circular, abalroou oito carros e feriu várias pessoas, duas delas gravemente.

Ouvido esta tarde no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação de medidas de coação, o juiz proibiu-o de conduzir por tempo indeterminado e ficou ainda com Termo de Identidade e Residência. Está indiciado pelos crimes de condução perigosa agravada, de ofensa à integridade física e contra o património. A PSP, que está a coadjuvar o Ministério Público na investigação, está a aguardar a formalização das queixas das senhoras feridas gravemente para juntar ao processo.

O que aconteceu realmente na sua cabeça talvez só possa ser explicado pelos exames médicos que o Ministério Público (MP) vai requerer no âmbito do inquérito aberto. Sabe-se que Acácio, de 42 anos anos, tinha saído de sua casa, na Alta de Lisboa, pelas sete da manhã e ia entrar às 7:30 na empresa onde trabalha há 12 anos, em Loures. Fez o mesmo percurso que fazia todos os dias, mas desta vez, junto ao separador da Avenida Santos e Castro, passou para o sentido oposto na rotunda da Alta de Lisboa e e entrou em contramão na 2ª circular.

Não tinha nem álcool nem drogas no organismo - de acordo com os testes a que foi submetido pela polícia - mas no seu "cadastro" consta uma detenção por condução alcoolizado, segundo revelou ao DN uma fonte que está a acompanhar o caso.

Além desta situação, nunca teve outros problemas, não tomava nenhum medicamento e, de acordo com o testemunho da família às autoridades, "teve um comportamento completamente rotineiro e normal nos dias anteriores, sem nada de anormal ou suspeito".

A noite no COMETLIS "foi normal", contam fontes policiais, com Acácio a manifestar aos agentes a sua incredulidade com o sucedido e a não conseguir dar nenhuma explicação. O condutor detido não se lembrava do trajeto que efetuou, mas tinha um discurso coerente", informaram as autoridades.

A empresa onde trabalha, a Renascimento, fez um comunicado a confirmar que Acácio não tem "qualquer incidente registado" e "dispõe de toda a formação requerida para o exercício da sua função, tendo participado, ainda este ano, numa formação 'Eco-condução para pesados'". A Renascimento está "a colaborar com as autoridades de forma a compreender a razão do sucedido.

Numa conferência de imprensa realizada na segunda-feira, o porta-voz da Direção Nacional (DN) da PSP disse desconhecer as "motivações" que levaram este condutor a circular em contramão na via mais movimentada da cidade. A PSP descarta que tenham existido "intenções de natureza extremista ou terrorista" no caso, ainda assim deteve o homem por condução perigosa.