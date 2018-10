CMTV vai a julgamento por divulgar vídeos de interrogatórios de Miguel Macedo

O ex-ministro Miguel Macedo, no primeiro dia do julgamento, em fevereiro de 2017

Foi a 30 de novembro de 2015 que a Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito "para investigar os factos relacionados com a divulgação pela CMTV do registo audiovisual dos interrogatórios a arguidos do processo dos vistos gold". Quase três anos depois, o caso vai a julgamento, com a pronúncia de três funcionárias da estação, por desobediência.

A juíza Margarida Gaspar, do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, considerou existirem indícios suficientes da prática do crime de desobediência, previsto no artigo 348º do Código Penal (por se infringir o disposto no artigo 88º do Códigigo de Processo Penal), para levar a julgamento Débora Cristiana Matos Carvalho, Tânia Alexandra Ferreira e Castro da Costa Laranjo e Mónica Alexandra Matias Palma Ribeiro, todas com carteira profissional de jornalista, como responsáveis pela publicitação dos vídeos dos interrogatórios de Manuel Macedo. Nenhum elemento da direção do canal foi constituído arguido.

A decisão é de 4 de outubro; desde 22 de outubro que o mesmo canal está a transmitir os áudios dos interrogatórios respeitantes ao processo do homicídio do triatleta Luís Grilo, ainda em fase de investigação.

Questionada pelo DN, a PGR informa que já existe, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, um inquérito em relação a mais este caso, que se encontra "em investigação", mas não respondeu às perguntas do jornal sobre a qualificação jurídico-legal que faz desta divulgação - ou seja, quais os crimes em causa no inquérito, e se resultou de uma queixa ou de iniciativa da PGR. Também a pergunta sobre se o MP pode e quer agir - nomeadamente através de uma providência cautelar ou outro procedimento judicial expedito - para impedir a continuação da transmissão dos interrogatórios ficou sem resposta.

Sobre a divulgação de gravações vídeo e áudio efetuadas no âmbito do processo Marquês - recorde-se que tanto a CMTV como a SIC as transmitiram - diz a PGR que "as investigações prosseguem, sendo, igualmente, dirigidas pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa".