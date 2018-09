'Habitação para todos' junta centenas em manifestação

orçamento do estado

Centenas de pessoas estão concentradas no Largo do Intendente, em Lisboa, reivindicando habitação acessível a todos e contra a especulação imobiliária.



A concentração deste sábado "pretende acabar a situação de os jovens não conseguem sair de casa dos seus pais", que não conseguem arranjar um quarto para alugar, disse à Lusa Rita Silva, da Associação Habita, um dos 49 grupos que convocaram a manifestação.

Criada em 2012, a Associação Habita tem trabalhado com famílias que estão a ser despejadas das suas casas, mas também com quem não consegue encontrar a primeiro habitação, explicou.

"A habitação não pode ser um privilégio, a habitação é um direito" e "A casa a quem a habita" são dois dos slogans que se leem nos inúmeros cartazes dos manifestantes que exigem do Governo novas regras que regulem as rendas e que acabem com a especulação imobiliária.

Segundo Rita Silva, atualmente o problema da habitação não se limita ao centro da cidade e já chegou à periferia da capital, onde vivem famílias que estão a ser "despejadas de forma cruel e bárbara".

A manifestação partiu cerca das 16.00 do Largo do Intendente em direção à Ribeira das Naus.