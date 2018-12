Após despiste, deixam 80 quilos de haxixe na berma da estrada em Albufeira

A GNR apreendeu 84.5 quilos de haxixe, este domingo, na berma da Via do Infante, em Albufeira, junto ao acesso à A2, após o despiste de uma viatura, cujos ocupantes se colocaram em fuga.

Segundo fonte da GNR de Albufeira, que acorreu ao local, a comunicação do acidente foi feita por via telefónica, por volta das 16.00.

Quando as autoridades chegaram ao local, já não encontraram ninguém. De acordo com a mesma fonte, tudo leva a crer que os ocupantes do veículo terão tentado fugir com a droga, mas não conseguiram, acabando por deixar o haxixe espalhado na berma da estrada.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, não existindo, ainda, informações sobre o paradeiro dos suspeitos.