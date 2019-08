Antram pede a mediação do Governo. "Vamos para a mesa das negociações"

"A Antram pediu ao Governo a mediação, vamos para a mesa das negociações", afirmou este sábado André Matias de Almeida, porta-voz da associação que representa os patrões. "Ao suspenderem os efeitos da greve, que foi o que fizeram, pedimos que não continuem a greve", disse à SIC Notícias referindo-se ao sindicato dos motoristas de matérias perigosas.

A estrutura sindical referiu, no entanto, após as mais de 10 horas de reunião no Ministério das Infraestruturas que mantém a paralisação. Mas no entender da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) estão criadas as condições para um regresso às negociações. "Propomos a mediação do Governo e estamos dispostos a sentar à mesa para negociar já hoje", disse André Matias de Almeida.

"A Antram nunca recusou a mediação. O que disse sempre foi que não podia estar num processo negocial com uma espada sobre a cabeça, que é a greve", esclareceu o porta-voz da Antram.

Mais tarde, em comunicado, a direção da associação que representa a entidade patronal confirmava a disponibilidade de integrar um processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

"A Antram pretende demonstrar de uma forma ainda mais firme o seu inequívoco propósito de chegar a um acordo com todos os trabalhadores do setor e, nessa medida, mostra a sua total disponibilidade para integrar um processo de mediação junto da DGERT", refere o comunicado.

"É convicção desta associação que um processo de mediação, realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema", acrescenta a direção da Antram.

Greve mantém-se diz sindicato

No entanto, na madrugada deste sábado, e após uma longa reunião com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) fez saber que a greve mantém-se, uma vez que não se chegou a acordo.

O sindicato garante que a proposta que apresentou com acordo do Governo foi rejeitada pela Antram. Esta diz, por seu lado, que as condições que apresentou ao SNMMP foram as mesmas que ofereceu e foram aceites pela Fectrans e Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM).

Em consequência da falta de acordo, "a greve continua", admitiu Pedro Nuno Santos.

Depois de há dois dias [quarta-feira] ter-se conseguido um acordo histórico entre a Fectrans e a Antram, e depois de ontem o SIMM [Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias] se ter juntado à via negocial para resolver o conflito, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas pediu uma reunião", começou por esclarecer o governante.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) não esteve presente na reunião que decorreu no ministério, mas fez chegar uma proposta para o Governo discutir com o sindicato, segundo Pedro Nuno Santos.

Apesar das tentativas feitas pelo Governo para desbloquear o conflito, "houve propostas de parte a parte, tanto do sindicato como da Antram, que foram respetivamente recusadas", esclareceu.

Com Lusa.