Maria Flor Pedroso é a nova diretora de informação da RTP

Problemas com o Facebook na RTP? Antigo diretor avisou

"O diretor de informação da RTP colocou o seu lugar à disposição do Conselho de Administração" e o órgão liderado por Gonçalo Reis "decidiu aceitar a disponibilidade e substituir Paulo Dentinho como diretor de informação da RTP", refere a empresa esta sexta-feira, em comunicado.

"O Conselho de Administração da RTP decidiu nomear a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de Diretora de Informação de Televisão da RTP, tendo iniciado o processo formal de recolha de pareceres junto da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social] e do Conselho de Redação da RTP", conclui.

A editora de política da Antena 1 confirmou ao DN a nomeação para o lugar de diretora de informação da estação pública. Maria Flor Pedroso substitui Paulo Dentinho, que saiu do cargo depois de ter colocado o lugar à disposição da administração da estação pública, que aceitou, após os comentários que publicou na rede social Facebook sobre o caso Ronaldo - o jogador português está a ser acusado de violação pela norte-americana Kathryn Mayorga.

Na segunda-feira, 8 de outubro, o Conselho de Redação reuniu-se para debater o assunto do post sobre Ronaldo, e Dentinho disse que havia "indícios que sustentam suspeitas de um possível complô" contra ele.

Segundo o comunicado do Conselho de Redação da RTP, emitido após a reunião, o diretor de informação expôs cronologicamente o que aconteceu, os posts e as críticas que recebeu, mas não respondeu a qualquer pergunta e leu uma declaração em que falava do tal complô. "O diretor entende que esta situação é grave e admite dar dela conhecimento às autoridades competentes."

O post polémico foi publicado por Paulo Dentinho no Facebook na semana passada e foi entretanto apagado.

Sem nunca referir o nome de Cristiano Ronaldo na publicação, Paulo Dentinho escreveu que havia "violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc. Depende do estatuto delas, mas sobretudo, do estatuto deles. Questão de perspetiva".

A nova diretora de informação da RTP é licenciada em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, começou a carreira na Rádio Comercial em 1984, passando mais tarde pela RFM. Foi uma das jornalistas fundadoras da TSF, em 1988. Em 1997 passa a integrar os quadros da Antena 1 e em 2003 assume a coordenação da editoria política nacional da rádio pública.