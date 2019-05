Acidente na Hungria: "A morte está a causar uma consternação muito grande em Faro"

Um acidente às 4 da manhã desta sexta-feira a 70 quilómetros de Budapeste provocou a morte a uma estudante portuguesa (16 anos) e ferimentos graves num outro aluno. Pais da jovem já estão a caminho da Hungria.

"A morte está a causar uma consternação muito grande em Faro", disse o diretor da escola Pinheiro e Rosa, em Faro, à RTP.

As duas vítimas faziam parte de um grupo de oito pessoas (duas professoras e seis alunos) que se dirigiam para Budapeste após terem participado no programa Erasmus+: Comenius. O grupo pertence à Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, e os alunos frequentam o 10.º ano.

Segundo soube o DN as duas professoras e os quatro alunos que não sofreram ferimentos são esperados no aeroporto da capital húngara por elementos da embaixada, não se sabendo, ainda, se regressam a Portugal durante esta sexta-feira.

A polícia húngara já emitiu um comunicado sobre o acidente explicando que um "miniautocarro com matrícula estrangeira embateu num camião em Cegléd [localidade que fica a 70 quilómetros de Budapeste] às 4.09 da manhã na estrada 4. Uma pessoa perdeu a vida". O que também foi referido pelo diretor da escola, Francisco Soares, que disse na RTP3 que o acidente aconteceu quando um "pesado embateu no autocarro e daí resultou a morte da nossa aluna".

À agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, já tinha confirmado o acidente e o "falecimento de uma portuguesa e um outro ferido grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste".

Francisco Soares explicou ainda que iriam no autocarro outros participantes do programa de mobilidade estudantil e que os alunos portugueses tinham estado uma semana na Roménia e que no momento do acidente dirigiam-se para o aeroporto de Budapeste.

Com a voz embargada e reconhecendo não ter condições para falar, o diretor do agrupamento de escolas de Faro acrescentou que o aluno que ficou ferido já "está livre de perigo".

As famílias das vítimas e os alunos e professores da Escola Secundária Pinheiro e Rosa já estão a receber apoio de psicólogos como confirmou o Ministério da Educação.

O jornal Blikk.hu divulgou algumas fotos do acidente.