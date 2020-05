Incêndios: bombeiros estão prontos até porque não se pode "adiar o Verão"

O ministro da Administração Interna assegurou hoje que os bombeiros "estão prontos" para o combate aos incêndios, sem descurar o apoio à pandemia, sublinhando que o Governo pode fechar e atrasar muitas coisas, mas não pode "adiar o verão".

"O Governo pode dar moratórias no pagamento de impostos, atrasar pagamentos de rendas, determinar o fecho de atividades económica mas não consegue adiar o verão", afirmou Eduardo Cabrita, em declarações aos jornalistas no final de uma visita à Liga dos Bombeiros Portugueses, em Lisboa, em que acompanhou o Presidente da República e o primeiro-ministro.

O ministro detalhou que este ano o combate aos incêndios será feito por "12 mil homens e mulheres" - em que os bombeiros voluntários são "a principal componente" -, e que até já tiveram de entrar em ação.

"Já esta semana o demonstraram: 46 incêndios rurais anteontem [quinta-feira] e quase 500 operacionais nesta primeira semana de tempo quente", afirmou.

Eduardo Cabrita elogiou o papel dos bombeiros na pandemia de covid-19, dizendo que estiveram "na primeira linha de proximidade" em situações como o acompanhamento de doentes ou de isolamento profilático.

"Nestes meses foi preparada a resposta que nos dá a confiança que estaremos prontos para responder aos desafios dos próximos meses, respondendo ao desafio da pandemia, que não terminou", disse.

O ministro desejou que, no próximo ano, o Dia do Bombeiro Português - que se assinala anualmente no último fim de semana de maio - possa voltar a ser celebrado nos moldes habituais, tal como o presidente da Liga, Jaime Marta Soares, que agradeceu a visita dos responsáveis políticos a esta instituição.

"Foram para nós um consolo de alma e um sentimento de gratidão, quando disseram que gostariam de fazer uma visita a este local que será o ex-líbris, a casa dos soldados da paz", afirmou.

Antes da visita à Liga dos Bombeiros Portugueses, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, acompanhados do ministro da Administração Interna e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, visitaram no cemitério dos Prazeres um monumento dedicado à memória dos bombeiros municipais da capital, datado de 1875, depositando em seguida coroas de flores no talhão dos sapadores bombeiros.