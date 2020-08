Homem detido por tentar matar colega de trabalho com um martelo

Detido homem que extorquia mulheres a quem pedia fotos íntimas no Facebook

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da prática de um crime de tentativa de homicídio qualificado. O operário de construção de civil atacou outro indivíduo com um martelo, na quinta-feira, reagindo desta forma violenta a uma queixa-crime que tinha sido apresentada pela vítima.

"Os factos ocorreram ao início da noite de 26-08-2020, em São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva, em retaliação pela apresentação de uma queixa-crime contra o arguido por parte do ofendido, seu conhecido e colega de trabalho", explica a PJ em comunicado.

Os inspetores da Diretoria do Norte, da PJ fizeram a detenção fora de flagrante delito. "O arguido surpreendeu a vítima junto ao local de trabalho e agrediu-a violentamente no tronco e na cabeça com um martelo, colocando-se depois em fuga perante a presença de diversos populares", refere a nota policial.

Segundo a PJ, o detido, que tem antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, vai ser presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.