Governo diz que funcionamento em rede permite assegurar capacidade hospitalar em Lisboa

Urgência de Torres Vedras com cinco doentes infetados

Reguengos de Monsaraz com 110 infetados. Transferidos idosos negativos de lar

O funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS) permite assegurar a capacidade hospitalar da região de Lisboa e Vale do Tejo, mesmo que haja hospitais mais pressionados, disse esta quarta-feira a secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

Referindo-se ao internamento em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), Jamila Madeira afirmou que a ocupação está, no geral, aquém da capacidade, incluindo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem registado o maior número de novos casos.

Questionada sobre a situação particular do Hospital Amadora-Sintra, durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da covid-19 em Portugal, a secretária de Estado informou que a UCI deste hospital tem 87% da sua capacidade de internamento preenchida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Ainda não está saturada, o que não significa que não esteja já num nível em que é necessário controlar, mas funciona em rede com os demais hospitais", que poderão receber os doentes do Amadora-Sintra, disse a secretária de Estado.

Na mesma conferência de imprensa, Jamila Madeira confirmou a existência de um foco de infeção no Hospital de Torres Vedras, adiantando que já foram registados oito casos positivos associados, e confirmou também o registo de três casos no Hospital Prisional de Caxias, acrescentando apenas que está a ser feito o rastreio dos contactos próximos dos profissionais infetados.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, aproveitou a conferência de imprensa para apelar à responsabilidade social das empresas, reforçando que devem manter os seus planos de contingência e assegurar a formação dos seus trabalhadores.

O apelo foi feito em resposta a uma questão sobre a denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, que alertou para a um elevado número de funcionários das lojas Pingo Doce infetados com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

A diretora-geral não confirmou a informação, adiantando apenas que as autoridades de saúde devem investigar todas as denúncias e, por isso, a situação estará a ser analisada.

Graça Freitas referiu ainda a situação dos bares e discotecas, sublinhando que também aí se aplica a lógica da responsabilidade social e, por isso, para que estes espaços possam reabrir é preciso um compromisso de que todas as regras serão cumpridas.

"Do ponto de vista da saúde pública, é tão indiferente que seja numa festa em casa como que seja num ajuntamento num bar se não se cumprirem as regras, porque quer numa situação, quer noutra, não se estão a cumprir as regras", acrescentou.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477.000 mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.543 pessoas das 40.104 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.