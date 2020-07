Governo admite acabar com limitações à lotação nos transportes públicos

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, invoca, em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF, o exemplo de outras capitais europeias, onde não há essas restrições e reafirma que diversos estudos internacionais demonstram que não existe uma relação entre o uso de autocarros, comboios ou metro e surtos de covid-19.

O ministro justifica a eventual decisão do Governo com o exemplo da linha de Sintra, onde em horas de ponta é impossível controlar ou impor os limites em vigor.

Rosália Amorim (Dinheiro Vivo) e Paulo Tavares (TSF)