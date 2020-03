GNR difunde video de alerta. Dois militares infetados

Há dois militares da GNR infetados com o novo coronavírus, 57 de quarentena e 77 em avaliação, confirma fonte oficial desta força de segurança.

A GNR está a reforçar o seu apoio no terreno, desde controlo de fronteiras - com mais de 500 militares destacados diariamente - à proteção de áreas e apoio aos idosos que vivem isolados.

Num vídeo que começou a divulgar esta sexta-feira, a Guarda mostra um militar com a sua família e o que mudou para todos com a pandemia: "Eu não posso, mas você pode" ficar em casa, diz o militar ao vestir o casaco para se apresentar ao serviço.

"A GNR e os seus militares e civis sentiram-se, nas últimas semanas, na obrigação de ajustar o seu funcionamento e as suas rotinas, a fim de manter uma capacidade de resposta condicente com as necessidades do País, neste período de pandemia como o que vivemos", sublinha o porta-voz oficial do comando-geral.

Esta força de segurança assinala que "mais do que o habitual policiamento de proximidade, os militares da GNR têm procurado potenciar as suas capacidades distintivas, características de uma força de segurança de natureza militar, no que diz respeito à segurança e vigilância do Território Nacional, monitorizando movimentos e controlando fronteiras".

Estas são as ações destacadas:

1- Suporte à primeira linha da saúde, na proteção de áreas e no apoio à população idosa, sobretudo a que vive sozinha e isolada;

2- A Unidade de Controlo Costeiro tem garantido a vigilância de portos e de todos os pontos de entrada no país por via marítima, tanto no continente, como nas ilhas;

3- A Unidade de Ação Fiscal tem reforçado o controlo da fronteira terrestre, através de meios diferenciados, no que diz respeito a passagens não autorizadas;

4 - A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro tem apoiado o dispositivo territorial e de trânsito, na monitorização de movimentos e no controlo de fronteiras, bem como participado na garantia de cerca sanitária;

5 - Está preparada a sua especialidade NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico), de modo a proceder à descontaminação de materiais e espaços, sempre que lhe seja solicitado;

6 - A Unidade de Intervenção, tem preposicionado os seus meios, no sentido de dar uma resposta à necessidade de uma imediata projeção e intervenção em qualquer ponto do país, seja para garantia da ordem pública, para efetuar escoltas de segurança ou proteção de pontos críticos.

Internamente no apoio aos militares, o comando-geral destaca que " tem sido implementado um reforço das cadeias logísticas" com o objetivo de garantir "a autossuficiência do dispositivo operacional".

Segundo ainda esta fonte oficial, "o Centro Clínico, tem prestado apoio aos militares no desempenho das suas tarefas policiais, designadamente no esclarecimento dos procedimentos a adotar no contacto com pessoas suspeitas de estarem infetadas com COVID-19".

Diz o comando-geral que foram distribuídos "mais de 28 mil kits de Equipamento de Proteção Individual (EPI)", criada uma sala de situação que monitoriza e apoia, 24 horas por dia, os militares com sintomas de doença (COVID-19 ou outras).

"Todos somos importantes para vencer este momento. Juntos vamos conseguir. Os Portugueses, a quem apelamos que fiquem em casa, podem continuar a contar com a sua Guarda!", é sublinhado.