Galiza admite portugueses de forma diferenciada consoante origem

Vista do rio Minho e da cidade de Tuí (Espanha) apartir da fortaleza de Valença

O Presidente do Governo Galego em exercício, Alberto Núñez Feijóo, afirmou esta quarta-feira que vai tratar com as autoridades de Madrid a possibilidade de regionalizar o acesso de portugueses à Galiza.

Passando assim a tratar Portugal não como um todo único mas da possibilidade de estabelecer regras diferente consoante os distritos de origem - no quadro do protocolo que impede o acesso de pessoas que venham de zonas com incidência epidemiológica 3,5 vezes maior que a da Galiza.

Embora o protocolo não faça diferenças dentro do território dos países, exceto no caso da Espanha, Feijóo transmitiu durante uma reunião com o embaixador de Portugal em Espanha, João Mira Gomes, a necessidade de estabelecer uma diferenciação por áreas de alta incidência d covid-19 para Portugal, dados laços estreitos que nos unem.

Durante a reunião, o chefe do governo galego em funções, concentrou-se nos benefícios deste protocolo, cujo objetivo é tornar a Galiza num destino seguro para os galegos mas também para todos os visitantes, segundo se lê numa nota disponibilizada online no site da Junta galega.

A comunidade galega disponibiliza aos visitantes o respetivo serviço público de saúde, e podem ser promovidos testes, independentemente de haver ou não sintomas.



Os cuidados de saúde que forem considerados necessários não terão custo para quem precisar, incluindo a realização de exames ou, ainda, os tratamentos.