Festa de aniversário em Lisboa responsável por "dezenas de infecções"

No mesmo edifício do clube há um restaurante asiático.

Uma festa de aniversário num clube privado, com jantar e música, juntou "várias dezenas de jovens" maiores e menores de idade, numa altura em que já tinha entrado em vigor as medidas decorrentes do estado de calamidade, noticiou o Observador.

Segundo aquela publicação a festa, com a presença de um DJ da zona de Cascais, aconteceu no dia 15 de outubro, no JNcQUOI Club, e está ligada a um surto de covid-19.

Imagens publicadas nas redes sociais mostravam pessoas a dançarem sem máscara e sem qualquer distanciamento social, no dia em que as novas medidas restringiam o ajuntamento de pessoas a cinco, quer na via pública quer em espaço de natureza comercial e de restauração.

Segundo o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, a festa foi a origem para que "dezenas de jovens de Cascais" se terem infectado. E, pior, "alguns no dia seguinte tiveram outra festa de aniversário e criaram mais cadeias de transmissão", escreveu no Facebook.

Ao Observador, fonte do clube, propriedade do Grupo Amorim, rejeitou que tenha decorrido uma festa, mas antes "um jantar com DJ", embora não tenha desmentido o número de pessoas que estavam juntas.