Fenprof diz que governo não criou condições para início das aulas em segurança

"As condições que se exigem para uma abertura das escolas não foram criadas", afirmou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa sessão na Escola Básica do 1.º ciclo Solum Sul, em Coimbra, com a presença de professores e jornalistas.

Para Mário Nogueira, "o ensino presencial é essencial" para devolver alguma normalidade às escolas, já que "o ensino remoto, outra vez, seria trágico" para alunos, professores e pessoal auxiliar.

Face à pandemia de covid-19 e ao risco de contágio das pessoas pelo novo coronavírus, detetado em dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China, o início das atividades letivas, entre os dias 14 e 17, deveria ser acompanhado de "medidas rigorosas que garantam que essa possibilidade é reduzida ao máximo", defendeu em declarações aos jornalistas no final da iniciativa com que a Federação Nacional de Professores assinalou a abertura do ano escolar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O governo perdeu dois meses, julho e agosto, para poder melhorar" as medidas sanitárias, cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), criticou o dirigente sindical.

Algumas dessas medidas "não cumprem as normas da DGS", adiantou.

Mário Nogueira voltou a defender, por exemplo, que o Ministério da Educação deveria ter efetuado "um rastreio à covid-19 em toda a comunidade escolar".

Nesse rastreio, "prévio ao início das atividades letivas", caberia ao governo "articular com os municípios a sua realização", de acordo com o "Plano para a abertura segura do ano letivo 2020-2021 em regime presencial", proposto pelo secretariado nacional da Fenprof, no dia 30 de julho.

"Não há rastreio, não há distanciamento, não há pequenos grupos de alunos e também falta pessoal. O Ministério da Educação esteve dois meses a dormir", acusou.

Mário Nogueira disse que, na sexta-feira, a Fenprof "voltou a pedir" uma reunião com o ministério para analisar estes problemas, depois de nos últimos meses ter feito várias vezes a mesma solicitação sem sucesso.

Idêntico pedido foi dirigido à DGS, por oito vezes, mas a organização não obteve resposta, lamentou.