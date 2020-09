Ex-responsável militar fazia compras pessoais e mandava cobrar ao Exército

Segundo um despacho de acusação divulgado pela Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP), os crimes ocorreram entre 12 de maio de 2016 e 15 de novembro seguinte, após o arguido abandonar o serviço militar voluntário e a direção da secção de reabastecimento do Regimento de Transmissões do Exército Português, no Porto.

Aproveitando "o conhecimento que tinha sobre rotinas de aquisição" da instituição militar "e a relação de confiança que consigo se estabelecera num estabelecimento comercial", o antigo militar fez ou mandou fazer compras para si próprio "como se fossem para o Exército português", sublinha o Ministério Público (MP).

As compras atingiram um total de 7602,87 euros, "que o arguido não pagou, dando instruções para que fossem elaboradas notas de crédito a enviar ao Regimento de Transmissões do Exército", descreve a PGRP na sua página da internet.

O MP imputa ao arguido a prática dos crimes de burla, falsificação e peculato.

O despacho de acusação agora conhecido foi concluído na última quinta-feira e é da responsabilidade de um subdepartamento de investigação e ação penal do MP que lida com crimes económico-financeiros e crimes violentos na região Norte.