Escolas, ginásios, piscinas e cinemas encerrados em Felgueiras e Lousada

A Direção-Geral de Saúde (DGS) mandou encerrar as escolas de Felgueiras e Lousada, uma vez que a maioria dos casos de infeção com o Covid-19 são residentes nestes dois concelhos.

Mas não são apenas os estabelecimentos escolares (públicos e privados) a serem afetados, também são suspensas as atividades de lazer, culturais e de utilização pública, nomeadamente em ginásios, bibliotecas, piscinas e em espaços para eventos e cinemas.

Estão 23 casos confirmados na região Norte e 19 correspondem ao mesmo foco, daí a decisão das autoridades nacionais, divulgada no final deste domingo.

"Tendo em conta a circunscrição de maioria destes casos aos concelhos de Felgueiras e Lousada, afetando também instituições escolares, a evidência apoia o fecho preventivo de todas as escolas. Estudos comparativos em circunstâncias de epidemia mostram que o fecho preventivo tem maior efeito quando comparado com o reativo. De acordo com os dados conhecidos, a maioria das crianças tem quadros ligeiros a moderados mas têm um reconhecido papel como transmissoras de doença, sendo que a redução do contacto entre elas poderá retardar a transmissão da doença na comunidade", justifica a DGS no boletim epidemiológico diário.

Aos residentes em Felgueiras e Lousada, recomenda-se que evitem deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas.

Na região Norte, foram identificados 646 contactos com o novo vírus, dos quais 296 pessoas estão em isolamento profilático e vigilância ativa, Há 21 casos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais.