Drone da Força Aérea cai na zona de Beja. É o segundo desde setembro

Os drones adquiridos pela Força Aérea são os únicos no mercado nacional com capacidade para levantar e aterrar na vertical

A Força Aérea disse ao DN que está a preparar um comunicado com mais informações. Este era um dos 12 drones que a Força Aérea Portuguesa (FAP) adquiriu por 4,5 milhões de euros para a vigilância florestal, durante o período crítico.

De acordo com a última informação da FAP apenas quatro destes drones estavam operacionais, devido a "dificuldades de ordem técnica".

A aeronave envolvida no acidente será um drone VTOL (vertical take-off and landing) - com capacidade de aterrar e levantar verticalmente - cuja validação tem sido demorada. Foram adquiridos seis e nenhum está ainda operacional.

É a segunda vez que o drone que está a operar a partir de Beja, tem problemas. Em setembro, uma destas aeronaves fez uma aterragem forçada na zona de Alcácer do Sal.

Em atualização