Dois funcionários de distribuidora de tabaco sequestrados após assalto em Loures

Dois funcionários de uma empresa distribuidora de tabaco foram hoje sequestrados por quatro homens encapuzados, em Loures, no distrito de Lisboa, na sequência de um assalto a uma carrinha, disse à agência Lusa a PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os homens foram levados pelos suspeitos dentro de uma viatura roubada e largados junto ao cemitério do Catujal, a cerca de 500 metros do local do assalto, na Rua Bartolomeu Dias.

O Cometlis adiantou que a viatura que serviu para o sequestro e a carrinha de transporte de tabaco foram abandonadas juntamente com os funcionários, tendo sido posteriormente recuperadas.

Segundo a PSP, não foram avistadas quaisquer armas de fogo e os suspeitos encontram-se em parte incerta.

Sem saber precisar a quantidade, as forças policiais disseram que os quatro homens levaram todo o tabaco da carrinha.

A PSP acrescentou que um funcionário teve de receber auxílio no local por apresentar um ferimento num braço.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 10.50, segundo a polícia.