Detido suspeito da morte de atleta Ricardo Jaquité

Ricardo Jaquité, antigo atleta de triplo salto do Sporting e do Sporting de Braga morreu no dia 2 de dezembro, no concelho do Seixal, vítima de esfaquamento. Esta segunda-feira, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, confirmou que deteve o alegado autor do crime, "com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Torre da Marinha".

A Polícia Judiciária "identificou e deteve um homem, de 24 anos, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado, detenção de arma proibida e omissão de auxílio", diz o comunicado da PJ enviado às redações.

"Os factos foram praticados no final da tarde do passado dia 2, na via pública, quando o presumível autor, na sequência de um episódio de desavenças com um seu ex-amigo, antigo atleta de triplo salto, acabou por esfaqueá-lo nas mãos, na cabeça e no tronco, provocando-lhe diversas hemorragias internas que vieram a provocar-lhe a morte", explica a mesma nota.

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva", termina o comunicado.

Atleta queria regressar à competição em 2021

Natural do Seixal, Ricardo Jaquité, 31 anos, representou o Cavadas, Pinhalnovense, Casa do Benfica de Faro, Juventude Operária de Monte Abraão, Sporting e Sporting de Braga e chegou a representar Portugal no Europeu de Seleções, em 2017.

De momento sem clube, estava suspenso por ter acusado positivo num controlo antidoping em 2018 e poderia regressar à competição em 10 de fevereiro do próximo ano.

Ricardo Jaquité terá sofrido golpes de arma branca na zona do abdomén, crânio e costas, desferidos por outro homem, que se pôs em fuga, tendo o alerta sido dado um pouco antes das 19:00. O óbito foi declarado já no Hospital Garcia de Orta, em Almada.