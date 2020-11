Detido jovem suspeito de matar a mãe em Paio Pires

Foi localizado e identificado pela Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR de Paio Pires, um homem de 23 anos suspeito de ter esfaqueado até à morte a mãe, segundo um comunicado da PJ.

O crime terá ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 2, quando o presumível autor do crime se encontrava sozinho em casa e "na sequência de mais uma discussão, lhe desferiu mais de vinte facadas, a maior parte delas na zona do pescoço, as quais acabaram por lhe provocar a morte", segundo a mesma fonte policial.

"O suspeito, após ter cometido o crime, fechou-se no quarto, trocou de roupa e fugiu pela janela, tendo sido localizado algumas horas depois", acrescenta a PJ.

O detido foi presente ao juiz, que decretou a prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação.

Detido quando ciculava na rua

De acordo com o JN, o suspeito circulava na rua, em Paio Pires, quando foi abordado pela GNR. Terá sido um morador da zona que alertou as autoridades.

O homicídio aconteceu cerca das 20:00 de segunda-feira e terá sido o marido da vítima, com cerca de 60 anos, que, ao encontrá-la prostrada no chão, alertou as autoridades. Foi também o próprio quem indicou o filho como suspeito do crime.