Detidas 142 pessoas por desobediência e encerrados 354 estabelecimentos

O Ministério da Administração Interna (MAI), informou esta terça-feira que foram detidas 142 pessoas pela PSP e pela GNR por desobediência e foram encerrados 354 estabelecimentos desde que foi renovado o estado de emergência, a 3 de abril.

De acordo com um comunicado do MAI, das 142 detenções " 31 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 66 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 9 por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar".

Estes números significam que houve mais 16 detenções nas últimas 24 horas já que o anterior comunicado do MAI, de segunda-feira, apontava para 126 detenções.

No mesmo período, anuncia ainda o MAI, "foram encerrados 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas".

Estes números referem apenas a esta segunda fase do estado emergência e juntam-se "aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, em que se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais".

O MAI acrescenta que, "perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da Covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência" que vigora até às 24h00 de 17 de abril.