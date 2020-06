Detetada potencial cadeia de transmissão ativa em bairro de Espinho

Há 500 casos ativos em Loures. Câmara justifica com precariedade habitacional, laboral e transportes

"Foi detetada uma potencial cadeia de transmissão ativa de covid-19 na Marinha, em Silvalde", no concelho de Espinho. Foi o município que o comunicou esta sexta-feira, garantindo que a situação "está a ser acompanhada pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, Autoridades de Saúde e Forças de Segurança".

A Câmara Municipal de Espinho pretende travar o contágio o mais rápido possível e por isso "vão ser iniciados testes à covid-19 a todos os contactos que foram identificados".

A situação preocupa e está a ser acompanhada de perto, mas "não justifica, para já, outras medidas para além das que estão a ser tomadas pelas autoridades de saúde e pelos Serviços Municipais de Proteção Civil do concelho de Espinho".

Em causa está uma família do Bairro da Marinha, com cinco elementos a testar positivo para o covid-19, segundo disse ao JN Pedro Louro, coordenador municipal da Proteção Civil de Espinho: "A autoridade de saúde está, agora, a identificar quem teve contacto com estes elementos da família e a fazer testes. O procedimento normal na procura da rede de contactos próximos."