Caos na Grande Lisboa. Pontes condicionadas, barcos parados e um morto no Montijo

O agravamento das condições meteorológicas levou a Transtejo e a Soflusa a suspender esta quinta-feira as ligações entre o Terreiro do Paço e a margem sul. A única ligação que se mantém é a de Cacilhas-Cais do Sodré.

Também a circulação na ponte 25 de Abril está a ser afetada: a passagem dos comboios que fazem a ligação entre Lisboa e Setúbal está condicionada a apenas um de cada vez no tabuleiro da ponte, o que tem impacte no cumprimento dos horários.

Nas duas pontes - Vasco da Gama e 25 de Abril - está ainda proibida a circulação de veículos pesados com toldos e motociclos.

"Confirmo não só a ligação fluvial Barreiro-Lisboa, mas neste momento face ao agravamento das condições atmosféricas, por motivos de segurança da operação, estão suspensas as ligações fluviais da Transtejo do Montijo, Seixal e Trafaria", afirmou ao DN Marisa Peres Perdigão, responsável pela comunicação da empresa responsável pelas ligações fluviais.

Só quando as condições meteorológicas melhorarem é que a operação será retomada. O mau tempo que se faz sentir em todo o pais, decorrente da depressão Elsa, obrigou a suspender todas as ligações fluviais da Transtejo/Soflusa, exceto Cacilhas-Cais do Sodré. As ligações da Transtejo (Montijo, Seixal e Trafaria) foram suspensas por volta das 16:30 e da Soflusa às 16:00.

Também em consequência do mau tempo, a queda de uma árvore no Montijo causou a morte ao condutor de um veículo pesado, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que já contabilizou 2941 ocorrências devido ao mau tempo.

Estrada Marginal cortada devido a acidente

A Estrada Marginal que liga Lisboa a Cascais está cortada ao trânsito nos dois sentidos na zona do Alto da Barra, em Oeiras, devido a um acidente rodoviário, disse à agência Lusa fonte da PSP. A mesma fonte adiantou que a estrada está cortada desde as 16:56. Os bombeiros de Oeiras avançaram à Lusa que o choque frontal provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Trânsito cortado na Serra de Sintra e Wonderland Lisboa encerrado

A principal estrada da serra de Sintra, entre os cruzamentos de Azoia e de Portela e Portela Capuchos, foi esta quinta-feira encerrada devido à forte precipitação e intensidade do vento, divulgou a Câmara de Sintra.

A estrada foi encerrada às 17:00 e a interdição vai manter-se até que estejam "repostas as condições de segurança no local", informou a câmara, num comunicado em que apela ainda todas as pessoas "para evitarem qualquer atividade na serra de Sintra", no distrito de Lisboa.

A Câmara de Sintra decidiu também encerrar ao público o Reino do Natal, atendendo às condições meteorológicas.

De acordo com a autarquia, todos os corpos de bombeiros do concelho encontram-se em "estado de alerta laranja" e a Proteção Civil "reforçou a estrutura de resposta operacional para as próximas 48 horas, de forma a garantir o permanente acompanhamento e controlo de todas as eventuais ocorrências".

Foram ainda aumentadas as ações de monitorização, com especial enfoque nas áreas historicamente identificadas como mais sensíveis.

A tomada de medidas de prevenção ativa, vigilância e de planeamento operacional "tem em vista uma resposta antecipada e imediata a possíveis emergências, nomeadamente no que diz respeito à desobstrução de linhas de água em zonas historicamente mais vulneráveis e a salvaguarda de infraestruturas na orla costeira", pode ler-se no comunicado.

A câmara sugere ainda que para mais informações e auxílio em situações de emergência seja contactado o Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra através do número de telefone 800 21 11 13.

O mau tempo levou também ao encerramento do Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII. De acordo com a TVI, a organização do evento já tinha anunciado na quarta-feira a suspensão da roda gigante até as condições meteorológicas melhorem.

Queda de árvores faz desalojados

O agravamento do estado do tempo tem originado centenas de ocorrências. Nove pessoas ficaram desalojadas em Almada e outras sete em Santo Tirso devido à queda de árvores em habitações, disse à Lusa o comandante da proteção civil

"Em Almada resultaram nove desalojados que foram, entretanto, realojados pelos serviços de ação social da Câmara de Almada, e em Santo Tirso sete pessoas foram deslocadas e estão em casa de familiares acompanhados pelos serviços municipais", disse Rui Laranjeira.

Com Lusa.

Em atualização.