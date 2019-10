Depois de o furacão Lorenzo passar é tempo de limpar e ajudar

Pouco mais de 24 horas depois da passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em Porto Pim, na ilha do Faial, o tempo é de limpar, varrer, lavar e reconstruir, mas também são dias de entreajuda e solidariedade.

Na tarde da passada quinta-feira, quando o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, e os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento, Nelson de Souza, chegaram a Porto Pim, ao longe viam-se dezenas de voluntários a limpar a praia, praticamente coberta com detritos que o furacão Lorenzo atirou para terra.

No café Porto Pim era também tarde de limpezas, depois de, na madrugada de quarta-feira, a água ter chegado a metro e meio de altura, destruindo balcões, frigoríficos e até o estrado de madeira da esplanada, agora todo esburacado.

"Agora é limpar", disseram os funcionários do estabelecimento a Vasco Cordeiro, que só esta quinta-feira saiu da ilha das Flores, para onde se deslocou no início da semana.

Estragos provocados pelo furacão Lorenzo na ilha do Faial © TERESA CERQUEIRA/LUSA

De uma varanda ouviu-se, entretanto, um "muito obrigada" às autoridades pelo trabalho feito e pela forma como tudo foi organizado para receber o furacão.

Na Travessa Porto Pim, a padaria já estava de cara lavada, mas a poucos metros, nos passeios podia ainda ver-se o lixo vindo do mar, paus, canas, garrafas e até uma boneca.

Na travessa, a comitiva virou à esquerda, seguindo sempre junto ao mar, pela Rua do Castelo.

Porta sim, porta não, o cenário repetia-se: com vassouras tentava-se tirar a lama que ainda cobria grande parte do chão, esfregavam-se paredes, tentava-se lavar quase tudo.

"Vamos tentando recuperar o que é possível", explicou um funcionário dos serviços do Governo Regional na ilha do Faial, enquanto carregava uma impressora "que esteve submersa".

Agitação marinha provocada pelo furacão Lorenzo na Serretinha, concelho de Angra do Heroísmo, Terceira © ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

Algumas portas ao lado, uma família limpava a casa de uma idosa, que foi "lá mais para cima" ainda antes de o furacão chegar.

"Ela só dizia, tenho 91 anos e já não vejo a minha casinha", relatou a filha.

Enquanto uns limpavam dentro de casa, outros levaram o mobiliário que resistiu à água para a rua, onde se lavavam sofás à mangueirada e se passava o pano por cadeiras enlameada.

"Para a frente é que é o caminho, nada de desanimar", exclamou o presidente do Governo Regional, que em todas as casas por onde passou deixou palavras de incentivo e solidariedade.

Fernanda apareceu também à porta. Não mora da rua, mas veio ajudar uma amiga, como muitas outros fazem por estes dias.

Já no fim da rua, frente a um grande buraco que o mar abriu na estrada, mais de uma dezena de amigos tirava roupas molhadas, sujas e enlameadas de uma garagem, ajudando no que podia a família da casa da esquina.

Estragos provocados pelo furacão Lorenzo em Porto Pim na Cidade da Horta, Ilha do Faial © TERESA CERQUEIRA/LUSA

Nesta pequena volta por Porto Pim, a acompanhar Vasco Cordeiro, andaram também os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento, Nelson de Souza, que, além de impressionados com os estragos, notaram também o espírito da comunidade, que se sentia por todo o lado.

"É notável como toda esta comunidade, toda ela, se mobilizou para ajudar a recuperar a praia, a limpar as ruas, as casas e esse também é um exemplo para todo o país", disse Pedro Siza Vieira aos jornalistas.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores na quarta-feira provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas, a mais parte das quais na ilha do Faial, que pertence ao grupo Central do Arquipélago.