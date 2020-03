Covid-19. Universidade do Porto suspende aulas em todas as faculdades

Covid-19. Universidade do Porto já admite alargamento do ano letivo

Depois de esta terça-feira ter comunicado que só iria suspender as atividades letivas presenciais sob recomendação das autoridades de saúde, a Universidade do Porto (UP) voltou atrás na decisão. Num comunicado enviado às redações esta quarta-feira à noite, a UP determinou "a suspensão de todas as atividades letivas presenciais, com efeitos a partir de 12 de março de 2020 e por tempo indeterminado".

A instituição justifica a decisão com o "rápido evoluir da situação e dado o clima crescente de dúvida e alarme social instalado que inviabiliza o normal prosseguimento das atividades letivas".

Determina ainda "a implementação pelas faculdades, com caráter de urgência, dos meios de ensino à distância", "a suspensão do funcionamento de bibliotecas e salas de estudo", bem como de "eventos e atividades desportivas e culturais nas instalações". Contudo, mantém-se o funcionamento normal da rede de residências e cantinas universitárias dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, de forma a garantir o apoio indispensável aos estudantes e colaboradores".

Na segunda-feira, a Universidade do Porto admitiu ao DN a possibilidade de vir a alargar o ano letivo, de forma a colmatar o tempo que for perdido para a lecionação de conteúdos.