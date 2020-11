Covid-19. Surto obriga GNR a fechar posto em Constância

Cinco militares da GNR de Constância acusaram positivo ao novo coronavírus, o que levou ao isolamento profilático daqueles profissionais e de contactos próximos, bem como ao encerramento daquele posto da Guarda Nacional Republicana, foi anunciado esta quinta-feira.

"Efetivamente, ontem [quarta-feira] foram detetados cinco casos positivos dentro do corpo ativo da GNR de Constância e foram dadas ordens para o encerramento do posto físico e montada uma unidade móvel no exterior, junto ao atual posto, para assegurar a proteção e a segurança das populações", disse à Lusa Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, no distrito de Santarém.

Segundo o autarca, "do total de cerca de 20 efetivos, cinco estão infetados e em isolamento" e outros 10 estarão indisponíveis ou em isolamento profilático, pelo que, devido ao número reduzido de efetivos disponíveis, "a GNR está a funcionar com uma unidade móvel, contando com o reforço de militares dos postos do Tramagal (concelho de Abrantes) e de Vila Nova da Barquinha", município contíguos em termos territoriais.

"Alguns dos efetivos estão em isolamento e vão realizar testes à covid-19. Sendo os resultados dos mesmos negativos, poderão regressar ao serviço", disse ainda Sérgio Oliveira, tendo acrescentado que, "alguns contactos diretos obrigaram também ao confinamento de duas turmas do Agrupamento de Escolas de Constância, uma turma do 6º ano no Centro Escolas de Santa Margarida e uma outra, do 7º ano, na escola sede", em Constância.

Relativamente ao aumento do número de casos no concelho de Constância nos últimos dias, o presidente disse que a autarquia está atenta e "a tomar as medidas que são necessárias", tendo feito notar ser também necessário, "acima de tudo, sensibilizar as pessoas" para "seguirem as recomendações da Direção-Geral da Saúde e ter todos os cuidados para que, efetivamente, os números comecem a baixar".

A Lusa tentou contactar o Comando Territorial da GNR de Santarém para obter mais informação, mas sem sucesso.

O concelho de Constância encontra-se na lista dos 121 concelhos de Portugal continental de elevado risco devido à Covid-19, por se enquadrar no critério matemático de 240 casos positivos por cada 100 mil habitantes.

Nesse sentido, estão em vigor medidas restritivas em todo o concelho, até nova avaliação da situação por parte do Governo, tendo o autarca revelado "alguma expectativa" relativamente ao anúncio que resultará do Conselho de ministros de hoje.

Portugal regista hoje mais 78 mortos relacionados com a covid-19 e 5.839 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, segundo os dados da DGS, Portugal já registou 3.181 mortes e 198.011 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 81.141 casos, mais 2.425 do que na quarta-feira.