Novo recorde de infetados. 6994 novos casos em 24 horas

Pico de contágios na próxima semana, primeiras vacinas no início do ano

Na véspera da aprovação parlamentar de mais um período de estado de emergência, foram contabilizados mais 6994 casos de covid-19, um recorde absoluto em 24 horas, e 69 óbitos, informou a Direção Geral da Saúde através do boletim epidemiológico.

O anterior recorde de casos, 6887, foi registado no dia 13. No dia 4 de novembro contabilizaram-se 7497 casos positivos, mas foram adicionados casos do dia anterior que foram reportados tardiamente.

Portugal regista agora um total de 3701 mortes de covid-19. O país tem agora 81384 casos ativos, mais 2703 do que na véspera, num total de 243009 infetados desde março. O número de recuperados ascende a 157924, mais 4222 do que no dia anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O número de pessoas em internamento hospitalar baixou: há agora 3017, menos 34 do que na véspera. Em sentido oposto há um recorde de 458 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais 26 que na véspera.

O Norte continua a ser a região com mais incidência de casos e de mortes. Tem agora mais 4415 casos e 29 óbitos, totalizando 124572 casos e 1726 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo registou novas 1542 transmissões e mais 24 óbitos, contabilizando agora 84800 casos e 1363 mortes. A região Centro registou 724 casos e 12 mortes, atingindo 22921 infeções e 466 vítimas mortais. O Alentejo teve mais 145 casos e 1 morte, num total de 4825 casos e 89 óbitos.

O Algarve tem mais 102 pessoas com covid-19 e 3 mortes, perfazendo no total 4459 casos e 40 óbitos.

Nas regiões autónomas, há a registar mais 40 casos nos Açores, num total de 684, e 26 na Madeira, em 748.

Novas medidas no sábado

Depois de ter ouvido hoje especialistas, o Presidente da República confirmou o que já se esperava: a renovação do estado de emergência, com as medidas ajustadas às diferentes situações no território nacional. "Estamos perante um desafio que não termina nos próximos 15 dias. Continua nas semanas e meses seguintes. Significa isto uma predisposição para outras renovações, aquelas que foram necessárias", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O diploma da renovação do estado de emergência irá ser votado amanhã na Assembleia da República. O governo irá decidir as medidas e anunciá-las no sábado.

Na reunião sobre a situação epidemiológica em Portugal, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes prevê um pico de mortes no próximo mês: "Estamos a prever que na segunda semana de dezembro tenhamos o pico de óbitos por dia, com 95 a 100 óbitos por dia." Na segunda-feira foi registado o maior número de mortes por covid, 91.

A reunião de políticos, especialistas e parceiros sociais realizou-se na sede do Infarmed, em Lisboa. Em análise estiveram assuntos como a prorrogação do estado de emergência, um balanço das medidas tomadas até agora e a tendência da evolução da covid-19 no país.

O epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, realçou que "só com uma redução de contactos superior a 60% e uma elevada cobertura do uso de máscaras é que é possível trazer o R [o índice de transmissibilidade] abaixo de 1", ou seja, o nível a partir do qual os números da pandemia começam a descer.

Segundo os números apresentados por Baltazar Nunes, a redução na atividade de lazer está atualmente na ordem dos 30% em distritos como Lisboa e Porto. Longe dos valores que se registaram na primeira fase da pandemia, em março e abril, quando houve um confinamento quase total e a quebra registada nas atividades de lazer e retalho (compras) ficou acima dos 70%.

"Quanto maior é a mobilidade do trabalho, maior é a mobilidade do retalho e lazer. E quanto menor for a mobilidade, menor é o R", afirmou, durante a reunião no Infarmed.

Já o médico especialista em medicina interna e intensiva João Gouveia alertou para a gravidade da corrente taxa de ocupação (84%) nas unidades de cuidados intensivos. "Estamos muito preocupados. Estamos no risco de não conseguir receber todos os doentes com covid-19. Estou convencido que vai haver uma terceira e quarta ondas. Ainda não estamos em situação de catástrofe, mas estamos em situação de rutura em muitos sítios", afirmou.

Lisboa Norte sem atividades não urgentes

O Hospital de Santa Maria, o maior do país, e o Hospital Pulido Valente, suspenderam todas as atividades não urgentes e não prioritárias que envolvam internamentos, nomeadamente atividade cirúrgica, para fazer face ao aumento de casos de covid-19.

Desde o fim da tarde desta quarta-feira que as atividades estão paradas no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, ou seja, nos hospitais Santa Maria e Pulido Valente, avançou a rádio TSF.

A administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte informa que "deverá manter-se a atividade de ambulatório, incluindo cirurgia de ambulatório, consultas e hospitais de dia".

OMS aconselha escolas abertas, Nova Iorque fecha-as

A Organização Mundial de Saúde defendeu esta quinta-feira a necessidade de manter as escolas abertas durante a pandemia e considerou que podem evitar-se os confinamentos se forem aumentadas as medidas de proteção.

"Devemos assegurar o ensino aos nossos filhos", afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, sublinhando que as crianças e adolescentes não são impulsionadores principais do contágio e que o fecho de escolas não é eficiente.

Não é esse o entendimento das autoridades da cidade de Nova Iorque, EUA. Tendo em conta o aumento do número de transmissões da doença, o mayor Bill de Blasio deu ordens para que todos os estudantes (1,1 milhões) das escolas públicas prossigam as aulas a partir de casa.

No mesmo dia em que o número de mortos nos Estados Unidos ultrapassou a marca de 250 mil, o governador do Kentucky, Andy Beshear, determinou o encerramento de todas as escolas de 23 de novembro até 4 de janeiro, com exceção das primárias em áreas pouco afetadas, que podem reabrir dia 7 de dezembro.

Vacina segura nos mais velhos

A vacina que está a ser desenvolvida pela universidade de Oxford mostra ser segura e provoca uma resposta imunitária em pessoas mais idosas, segundo um estudo divulgado esta quinta-feira pela revista científica Lancet.

De acordo com os resultados preliminares da segunda fase de testes clínicos publicados esta quinta-feira, "a vacina britânica contra o SARS-CoV-2 mostra resultados de segurança e imunidade em adultos saudáveis com 56 anos ou mais semelhantes aos demonstrados em pessoas com idades entre os 18 e os 55 anos".

O estudo incluiu 560 pessoas saudáveis, 240 das quais com mais de 70 anos e os resultados indicam que a vacina de Oxford "é mais bem tolerada em pessoas mais velhas comparada com adultos jovens" e produz uma resposta imunitária semelhante em todas as classes etárias.

Numa semana marcada pelo anúncio de progressos substanciais no desenvolvimento de vacinas, a China informou hoje que já testou quase um milhão de pessoas com uma das vacinas em desenvolvimento naquele país. Segundo Liu Jingzhen, presidente da farmacêutica estatal Sinopharm, até à data não se registaram "efeitos adversos significativos", disse.

Médicos Sem Fronteiras apelam ao fim de monopólios

A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) juntou a sua voz à de 99 países na exigência da suspensão de monopólios relativos a vacinas, medicamentos e meios de diagnóstico relacionados com a covid-19 até que seja atingida a imunidade de grupo.

A Organização Mundial do Comércio vai reunir-se nesta sexta-feira e analisar em sessão informal uma proposta remetida em outubro pela Índia e África do Sul nesse sentido. A União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália, entre outros países desenvolvidos, não mostraram apoio à medida que a MSF compara à que foi tomada em 2001, quando a comunidade internacional concordou em suspender as patentes e outros direitos de propriedade intelectual relativos a tratamentos de VIH/sida.