Covid-19. GNR põe termo a festa privada com 40 pessoas na Comporta

A GNR fez cessar uma festa privada que decorria com cerca de 40 pessoas na Comporta, concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), em infração às regras definidas para o combate à pandemia da covid-19, revelou hoje aquela força de segurança.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, enviado à agência Lusa, a festa, que decorria na quinta-feira, foi terminada por intervenção de militares do Destacamento Territorial de Grândola.

Após uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa privada, com a presença de algumas dezenas de pessoas, os militares da guarda deslocaram-se ao local, refere o comunicado.

"Já na zona onde estaria a decorrer a referida festa, uma moradia vedada, foi possível constatar a presença de cerca de 40 pessoas, tendo os militares da GNR procedido à identificação do responsável pelo evento, fazendo igualmente cessar o mesmo", adianta o comunicado.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), o responsável pela festa foi informado que "não é permitido o ajuntamento superior a 20 pessoas, em respeito pelas normas em vigor".

Após terem sido abordadas pelos militares da GNR, as pessoas presentes no evento acataram as indicações e terminaram a festa, acrescenta o comunicado.

Uma outra festa no concelho de Grândola, no parque de campismo da Galé, foi também notícia esta semana por estar na origem de um surto de covid-19 naquele concelho do distrito de Setúbal.