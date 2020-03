Coronavirus: cuidado com as mentiras

As mensagens são replicadas rapidamente. São, geralmente, pequenos ficheiros áudio em que alguém revela acontecimentos graves em Portugal relacionados com o Covid 19. A tese é quase sempre a mesma: o que está nas notícias é apenas "o que eles querem que se saiba". E depois faz-se um retrato catastrófico dos "verdadeiros" acontecimentos.

Ao contrário do que corre, agora, no WhatsApp, não há vários mortos, nem milhares de casos "escondidos". Isso são apenas fake news, criadas por qualquer razão que nada ajuda numa crise como esta.

É dessa realidade alternativa, e falsa, que se alimenta o pânico. É por isso que se formam multidões nos supermercados e nas farmácias. O medo impede-nos de reflectir sobre o que fazemos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O DN e o Média Lab do ISCTE estão a acompanhar o crescimento de uma campanha de fake news no WhatsApp. Nas últimas horas, várias mensagens com informações falsas procuram lançar o pânico, pondo em causa as informações verificadas e dando a entender que a crise do Covid 19 é muito mais grave. Por isso, o DN e o MediaLab procuram recolher exemplos desta campanha para poder refutar todos os erros ou informações manipulatórias.