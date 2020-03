Coronavírus: 41 casos confirmados em Portugal

Sobe para 41 o número de pessoas infetadas por covid-19, confirmou a Direção-Geral de Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico. 40 pessoas estão internadas.

Existem, neste momento 27 pessoas infetadas na zona norte, 2 no centro, 10 em Lisboa e 2 no Algarve. Alentejo, Açores e Madeira mantêm-se sem casos.

Oito dos casos são importados de Espanha (dois), Itália (cinco) e Alemanha ou Áustria (um caso em investigação), diz a DGS.

O mesmo boletim confirma que existem 6 cadeias de transmissão ativas.

Entre os casos confirmados, 23 são homens e 18 mulheres. A faixa etária mais afetada é a dos 40 aos 49 anos, registando-se sete nos homens e outros tantos nas mulheres.

Além dos 41 casos confirmados, há 83 casos que aguardam resultado laboratorial. Há 375 casos suspeitos e 667 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Tosse (29), febre (23), dores musculares (21), cefaleia (19), fraqueza generalizada (17) e dificuldade respiratória (seis) são os sintomas mais frequentes entre os infetados em Portugal.

Começou na China e 'fechou' Itália

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, onde o número de casos tem vindo a diminuir, e já provocou mais de 114 mil casos de infeção em todo o mundo e mais de 3 mil mortos.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no norte do país. Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares, estabelecimentos prisionais na região Norte e alguns estabelecimentos de ensino.

