Surto em desaceleração na China e na Coreia do Sul

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, é ouvida esta terça-feira no parlamento sobre as medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus, numa altura em que a epidemia está a aumentar e Portugal regista pelo menos 39 infeções.

Esta audição ocorre numa altura em que a epidemia do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, tem vindo a aumentar e já atinge mais de 110 mil pessoas, com cerca de quatro mil mortes, em mais de 100 países e territórios

A China voltou esta segunda-feira a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 17 mortes, quase todas na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou esta terça-feira à cidade de Wuhan para uma "visita de inspeção", na sua primeira deslocação ao epicentro do surto do Covid-19.

A Coreia do Sul anunciou 131 novos casos e mais três mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, registando o menor número de infeções em duas semanas, o que parece indicar uma desaceleração do surto.