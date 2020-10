Concelhos. Numa semana, casos subiram 41,5% em Paços de Ferreira, 36,3% em Lousada e 24,1% em Felgueiras

Estabelecimento comercial em Lousada, um dos três concelhos do distrito do Porto tem o dever de permanência no domicílio decretado pelo Governo

"Contacto com amigos ou família alargada pode ser um risco tão grande como o contacto com estranhos"

O número de casos ativos de infeção pelo novo coronavírus aumentou em Paços de Ferreira 41,5% numa semana, em Lousada a subida é de 36,3% e em Felgueiras de 24,1%, revelam relatórios da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A percentagem de aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus nos três concelhos onde o Conselho de Ministros decretou, na quinta-feira, o dever de permanência no domicílio corresponde a 35,4%, de acordo com análise feita pela Lusa aos boletins da DGS que discriminam os "casos confirmados" por concelho, informação apenas divulgada à segunda-feira.

Destes três concelhos do distrito do Porto, Paços de Ferreira foi o que registou o aumento maior, a 19 de outubro o número de infeções era de 1303, enquanto esta segunda-feira a DGS atualizou os dados para 1845 (mais 542), o correspondente a 41,5% de aumento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já Lousada registou um aumento de infeções na ordem dos 36,3%, passando de 919 casos para 1253 (mais 334).

Em Felgueiras, o aumento, em igual período de tempo, foi de 24,1%, com o registo de mais 190 infeções pelo novo coronavírus: de 788 para 978.

No total, Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada, que registavam há cerca de uma semana 3010 infeções covid-19 e hoje reportaram 4076 casos (mais 1066), viram os números aumentar em 35,4%.

Na sexta-feira, entrou em vigor nestes três concelhos do distrito do Porto o dever de permanência no domicílio, tendo ficado também proibidas quaisquer celebrações e eventos com mais de cinco pessoas (salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar).

Os estabelecimentos passaram a ter de encerrar às 22:00, com algumas exceções, e o teletrabalho foi definido como obrigatório para todas as funções que o permitam, independentemente do vínculo laboral.

"Não é confinamento obrigatório, é dito para as pessoas estarem em casa, com exceção de algumas atividades", disse a ministra de Estado e da Presidência, frisando que, embora as medidas não sejam iguais para todo o país, a lógica de dever de recolhimento deveria ser adotada por todos.

Mariana Vieira da Silva salientou ainda não existir uma cerca sanitária, lembrando que as populações dos três concelhos podem circular entre eles.

No domingo o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto, Marco Martins, adiantou que esta semana reunirá com autoridades ligadas à saúde para "procurar e preparar rapidamente" um segundo Centro Distrital de Retaguarda covid-19 para o distrito, "possivelmente na região do Tâmega e Vale do Sousa".

Esta segunda-feira, entra em funcionamento a primeira estrutura dessa natureza em Ermesinde, concelho de Valongo.

Na sexta-feira, o secretário de Estado Eduardo Pinheiro disse à Lusa que, no caso do Tâmega e Vale do Sousa, a capacidade do hospital seria reforçada "já nestes dias" e admitiu que "os números são preocupantes, nomeadamente nos municípios Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira".

Lisboa ultrapassou a barreira dos nove mil casos

Também na sexta-feira a ministra da Saúde disse que há concelhos na região Norte que "merecem maior preocupação" e estão a ser avaliados "muito concretamente" pelas autoridades de saúde, nomeadamente aqueles que ficam próximos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.

Já o presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), Carlos Alberto Silva, garantiu que "não está em rutura", revelando que contratou 130 profissionais devido à "pressão" da pandemia da covid-19.

O boletim epidemiológico da DGS indica que Lisboa ultrapassou a barreira dos nove mil casos. Numa semana, o concelho mais afetado pela pandemia passou de 8241 infetados (a 19 de outubro) para 9202, ou seja mais 961 casos.

Logo a seguir surge Sintra com 7454 casos, dos quais 681 foram registados nos últimos sete dias, Loures com 4164 (mais 273 casos) e Amadora com 3722 (mais 250).

Há​ mais três concelhos acima dos três mil casos: Porto regista 3508 infeções por SARS-CoV-2 (mais 624), Vila Nova de Gaia confirma 3246 (mais 358) e Cascais com 3054 (359).

Na lista divulgada pela autoridade de saúde aparece depois Odivelas com 2888, Oeiras 2334, Matosinhos 2426, Vila Franca de Xira 2185, Guimarães 2168 e Braga com 2049.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2343 em Portugal.